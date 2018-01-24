"Газпром" 23 февраля установил новый рекорд по суточному экспорту газа

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP 23 февраля установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье - 652,8 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании.

"Двадцать третьего февраля "Газпром" — третий раз за последние три дня — обновил абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 652,8 миллиона кубометров — на 7,1 миллиона кубометров больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум", - говорится в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиардов кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.