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Украина из-за морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ


Газ / Компании

КИЕВ, 25 фев - ПРАЙМ. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на Украине из-за похолодания увеличился на 7% - до 101 миллиона кубометров, сообщил в воскресенье советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

Сильное похолодание пришло на Украину. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, температура на выходных в стране опустится местами до 21-22 градусов мороза, а с понедельника в некоторых областях ночью будет до 25 градусов мороза.

"Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 миллионов кубометров (такой режим впервые за последний год )", написал Белявский на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что суточное потребление газа на Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров. В прошлом году этот показатель, по его словам, составлял 138 миллионов кубометров.

"Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 миллионов кубометров) и импорта из Европы (16 миллионов кубометров)", - уточнил Белявский.

По данным сайта "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 февраля составил 10,715 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,87%.

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