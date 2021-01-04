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Новак: рынок газа бьет ценовые рекорды
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Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок газа почти... ПРАЙМ, 04.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Мировой рынок газа на сегодняшний день восстановился почти в полном объеме и даже ставит ценовые рекорды, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня рынок газа почти восстановился в полном объеме, даже некоторые бьются рекорды по ценам, особенно в АТР, да и в Европе — почти 220 долларов за тысячу кубометров. И мы наблюдали в конце года существенное увеличение потребления газа, в том числе и в Турции", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК.
Он при этом добавил, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году падение спроса на газ в целом по миру оценивается в 3%.