МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Власти Германии с сожалением отнеслись к решению США ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2". СМИ: "Северный поток 2" теряет страховку из-за санкций США

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — сказала немецкому агентству dpa представитель минэкономики ФРГ.

Согласно агентству, посольство США в Берлине в понедельник проинформировало правительство Германии о планах по введению санкций.

В понедельник газета Handelsblatt сообщила, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока 2", и компании "КВТ-Рус", которой принадлежит судно. По данным издания, власти США в понедельник уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении ввести санкции на основании CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Власти ФРГ считают санкции незаконными.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.