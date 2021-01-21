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МИД Германии отверг новые санкции США против "Северного потока 2"
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг экстерриториальные санкции против "Северного потока 2", пообещал, что они станут темой обсуждения с новой администрацией... ПРАЙМ, 21.01.2021
северный поток 2, газ, новости, мировая экономика, экономика, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг экстерриториальные санкции против "Северного потока 2", пообещал, что они станут темой обсуждения с новой администрацией США, и заявил, что о последствиях выхода ряда компаний из проекта можно будет судить в предстоящие "недели и месяцы".
"В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь", — сказал Маас телеканалу ntv.
Он заявил, что тема санкций будет обсуждаться с новой администрацией США.
"Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом", — отметил глава МИД ФРГ.
Даты для возможных консультаций с властями США Маас пока не смог назвать.
Он отметил, что понимает решение некоторых компаний выйти из проекта из-за угрозы санкций.
О влиянии этих событий на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" Маас высказался сдержанно: "Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперед".