2021-02-04T14:59:11+03:00
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OMV надеется на скорейшее завершение строительства "Северного потока 2"
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Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток 2". "Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord... ПРАЙМ, 04.02.2021
omv, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток 2".
"Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2" — ред.), чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора", — сказал он в ходе ежегодной конференции компании.
Он отметил, что OMV заинтересована в реализации проекта как инвестор, поскольку тогда "компания получит доходы, как и запланировано".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.