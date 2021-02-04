МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что надеется на скорейшее завершение строительства газопровода "Северный поток 2". Посол России призвал обойтись без "подсказок" о "Северном потоке 2"

"Я скрестил пальцы за наших коллег в Швейцарии (Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2" — ред.), чтобы они завершили строительство как можно скорее, ведь это наша цель как финансового инвестора", — сказал он в ходе ежегодной конференции компании.

Он отметил, что OMV заинтересована в реализации проекта как инвестор, поскольку тогда "компания получит доходы, как и запланировано".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.