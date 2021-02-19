МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен

Доклад по "Северному потоку 2" может быть подан в конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций.

По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.