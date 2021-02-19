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США не включат немецкие компании в список санкций по "Северному потоку 2"
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США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники... ПРАЙМ, 19.02.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Доклад по "Северному потоку 2" может быть подан в конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций.
По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.