МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Захарова уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен

Доклад по "Северному потоку 2" может быть подан в конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций.

По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.