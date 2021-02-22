МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. По данным статистики Gas Infrastructure Europe, холодный январь и последовавшие за ним аномальные для Европы февральские морозы опустошили подземные хранилища газа в Европе. К началу третьей декады февраля запасов газа в европейских ПХГ в среднем осталось менее 40%, хотя ещё в начале января подземные газохранилища Европы были хотя бы наполовину заполнены (или, если анализировать эту статистику с позиций пессимиста, уже наполовину пусты). При этом за первые две недели февраля из ПХГ в Европе было отобрано на 28% больше газа, чем за всю зиму 2019-2020 годов. Среди отдельных стран Европы наиболее существенный отбор газа из ПХГ в середине февраля отмечался во Франции, где запасов газа в подземных хранилищах осталось менее 30%, а в Германии многочисленные ПХГ заполнены менее чем на 40%.

К кому же замерзающей Европе обращаться за поставками дополнительных объёмов газа? Ответ очевиден — к России, в первую очередь, к "Газпрому". Российский газовый гигант сразу же откликнулся на потребности европейских клиентов и нарастил за первые полтора месяца 2021 года поставки газа в Европу на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В том числе, по данным "Газпрома", за январь-середину февраля текущего года Италия увеличила объёмы импорта трубопроводного газа у "Газпрома" на 113% к аналогичному периоду 2020 года, Франция — на 44%, Германия — на 36%, Турция (которая летом сокращала закупки российского трубопроводного газа в пользу подешевевшего СПГ) — на 31%, но наиболее пикантной в этой ситуации выглядит увеличение импорта российского газа, да ещё у "Газпрома", Польшей на 64%. Вот вам и "независимость" от российского газа, о которой даже политики забывают каждый раз, когда "Генерал Мороз" совершает экспансию в избалованную теплым климатом Европу.

При этом доля СПГ на европейском газовом рынке не настолько велика, чтобы можно было говорить о том, что Европа может себе позволить быть независимой не только от российского газа, но и вообще от поставок по трубопроводу. Ещё в декабре 2020 года Европа сократила импорт сжиженного природного газа (преимущественно из Катара) на 43%, до 5,9 млрд кубометров, что соответствует уровню сентября 2018 года, когда поставки СПГ в Европу ещё считались экспериментальными.

Большими недостатками СПГ по сравнению с трубопроводным газом являются сравнительно медленная реакция его производителей на резкие ценовые колебания, особенно за пределами региона, в котором производится СПГ; менее гибкие условия контрактов, что прежде всего связано с небольшими объёмами, которые зарубежные поставщики экспортируют в Европу, а также высокая цена, примерно на 15-25% выше, чем у поставщиков трубопроводного газа, в частности, у "Газпрома".

Таким образом, "Газпром" стал основным "бенефициаром" холодов в Европе. И не только потому, что имеет возможность поставлять больше газа в Европу потребителям и восстанавливать потерянные в 2020 году доходы, но ещё и потому, что в очередной раз доказывает Европе свою высокую надёжность как постоянного и проверенного временем поставщика газа. А это даёт Германии, Австрии и другим странам, заинтересованным в скорейшем вводе в эксплуатацию "Северного потока 2" хороший аргумент перед чиновниками Брюсселя относительно важности этого проекта для Европы.

А главным проигравшим на европейском рынке стали США. Даже не только в моменте, потому что американские поставщики не могут из-за негибкости поставок своего СПГ извлечь выгоду, которую им бы хотелось, но ещё и в долгосрочном аспекте, так как лоббировать свой СПГ в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу им будет намного труднее — проверку аномальными холодами их поставщики не прошли.

Мы ожидаем, что "Северный поток-2" в этом году будет успешно достроен и запущен в эксплуатацию, что станет одним из важных факторов роста котировок акций "Газпрома" до нашей целевой цены в 280 руб. за бумагу в течение ближайшего года.