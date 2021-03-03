МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США должны срочно помешать российскому газовому проекту "Северный поток 2", пишет в своей колонке для National Interest специалист по европейской политике Центра свободы имени Маргарет Тэтчер Даниэль Кочис.

По его мнению, это необходимо сделать до завершения строительства: осталось проложить буквально 100 километров трубопровода.

От принимаемых со стороны США решений зависит, пойдет ли когда-нибудь по трубе газ в Европу, или нет.

Кочис также назвал трубопровод "экономически бесполезным и геополитически небезопасным" для трансатлантической безопасности.

Он считает, что Администрация Байдена не должна позволить, чтобы стремление к публичной вежливости в отношении европейского партнера — Германии — привело к отказу от давления на компании Европы, которые принимают участие в создании "Северного потока 2".

Эксперт также напомнил, что совсем недавно у Байдена был разговор с Ангелой Меркель по вопросу двусторонних отношений. Глава США заморозил решение предыдущей администрации (Дональда Трампа) о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии. Однако это не значит, что теперь Белый дом должен прекратить угрожать санкциями немецкому бизнесу, тесно связанному с российским газовым проектом.

Отказ Вашингтона вводить новые санкции против немецких компаний из-за "Северного потока 2" это "тревожный" знак, подытожил эксперт.