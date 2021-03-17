МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство ФРГ обсуждало с Вашингтоном на разных уровнях вопрос о санкциях и угрозах санкциями против газопровода "Северный поток 2", отвергает их, говорится в ответе кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в немецком бундестаге. Трубоукладчик "Северного потока 2" приступит к работам в конце марта

"В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком 2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях. Оно тесно сотрудничало с партнерами в ЕС и с ЕС по вопросу экстерриториальных санкций и участвовало в 2020 и 2021 годах в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США. Федеральное правительство также поддерживает контакты с компаниями, участвующими в проекте", — говорится в ответе правительства, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

В правительстве добавили, что переговоры с США по "Северному потоку 2" носят "конфиденциальный характер", правительство не предоставляет информации об их содержании.

Поставки по газопроводу "Северный поток 2" могут удовлетворить растущий спрос на импорт природного газа в Европе, уточняется в ответе кабмина ФРГ. СМИ узнали, как Германия планирует спасти "Северный поток 2"

"На фоне снижения добычи природного газа в Европе и прекращения использования угля может вырасти в краткосрочной и среднесрочной перспективе потребность в импорте природного газа в Европу, которая, по мнению правительства ФРГ, также может быть удовлетворена за счет завершенного газопровода "Северный поток 2". Трубопровод "Северный поток 2" должен соединить новые месторождения природного газа на полуострове Ямал с Европой. В то же время он соответствует современному уровню техники", — говорится в документе.

Власти Германии также подчеркнули, что созданный в стране фонд в поддержку газопровода соответствует немецким и европейским законам.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.