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В Германии высказались о ненужности "Северного потока 2"
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Германии газопровод "Северный поток 2" совсем не нужен. Такое мнение высказала эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Deutsche Welle. Она отметила, что "в... ПРАЙМ, 17.03.2021
северный поток 2, германия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Германии газопровод "Северный поток 2" совсем не нужен. Такое мнение высказала эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Deutsche Welle.
Она отметила, что "в Европе достаточно терминалов СПГ, которые используются даже не полностью. Существующей инфраструктуры вполне достаточно, чтобы покрыть потребности в газе". Кемферт подчеркнула, что "в любом случае на "Северный поток 2" потратят впустую невероятную сумму денег. Мы все оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат".
Эксперт выразила уверенность, что для того, чтобы достичь климатических целей, Германии необходимо к 2030 году уменьшить долю газа в энергетическом балансе вдвое. "Существует множество сценариев будущего энергоснабжения. Во всех них природный газ становится менее важным и полностью исчезает из энергобаланса к 2040 или к 2050 году", — резюмировала Кемферт.