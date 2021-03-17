МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Германии газопровод "Северный поток 2" совсем не нужен. Такое мнение высказала эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт в интервью Deutsche Welle. В Европе призвали использовать "Северный поток 2" против России

Она отметила, что "в Европе достаточно терминалов СПГ, которые используются даже не полностью. Существующей инфраструктуры вполне достаточно, чтобы покрыть потребности в газе". Кемферт подчеркнула, что "в любом случае на "Северный поток 2" потратят впустую невероятную сумму денег. Мы все оплатим это, будь то за счет очень высоких цен на газ или в виде компенсационных выплат".

Эксперт выразила уверенность, что для того, чтобы достичь климатических целей, Германии необходимо к 2030 году уменьшить долю газа в энергетическом балансе вдвое. "Существует множество сценариев будущего энергоснабжения. Во всех них природный газ становится менее важным и полностью исчезает из энергобаланса к 2040 или к 2050 году", — резюмировала Кемферт.