МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Магистральный газопровод "Моздок — Грозный" открыт в Чечне, сообщает пресс-служба "Газпрома".

"Сегодня в городе Грозном был торжественно открыт магистральный газопровод "Моздок — Грозный", — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также руководители профильных подразделений и дочерних обществ компании и представители органов власти республики. Проект газопровода "Север - Юг" переименуют в "Пакистанский поток"

Отмечается, что газопровод построен из труб российского производства, проложен в одном коридоре с газопроводом "Ставрополь — Грозный", его протяженность составляет 101,7 километра, диаметр — 720 миллиметров.

Добавляется, что в ходе сооружения были обустроены переходы через 13 автодорог и шесть водных преград, в том числе через реку Терек, а в состав реализованного проекта газопровода входит современная автоматизированная газораспределительная станция "Грозный" производительностью 247 тысяч кубометров в час.

"Новые мощные объекты газотранспортной системы "Газпрома" обеспечат дополнительную надежность энергетической системы республики, в том числе одного из ее ключевых элементов — Грозненской ТЭС. Создадут условия для дальнейшего развития газификации потребителей", — говорится в сообщении.

Маркелов и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев провели совместное совещание по вопросам сотрудничества между "Газпромом" и правительством Чечни.

Отмечается, что в настоящее время между компанией и регионом действует программа на новый пятилетний период с 2021 по 2025 годы, также был подписан план-график синхронизации работ по газификации на 2021 год и добавляется, что программы реализуется в соответствии с графиком.

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