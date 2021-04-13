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2021
https://1prime.ru/gas/20210413/833453200.html
В Берлине рассказали, от чего зависят поставки по "Северному потоку 2"
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Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения... ПРАЙМ, 13.04.2021
германия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 13 апр — ПРАЙМ. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России".
"Что касается "Северного потока 2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил опасение, что тема "Северного потока 2" приведет к ухудшению отношений США и Германии.