БЕРЛИН, 13 апр — ПРАЙМ. Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России". Немецкие экоактивисты подали иск против "Северного потока 2"

"Что касается "Северного потока 2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твердо убеждена, что если "Северный поток 2" будет продолжен, то в конечном итоге нужно сделать вопрос, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — заявила Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил опасение, что тема "Северного потока 2" приведет к ухудшению отношений США и Германии.