БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Вопрос завершения "Северного потока 2" зависит от строителей, все разрешения немецких и европейских регуляторов есть, заявил, выступая на 25-ой конференции "Потсдамские встречи", глава минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Германия разрешила продолжать строительство "Северного потока-2"

"Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, — это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка", — сказал министр, добавив, что окончание строительства "зависит от скорости работ по прокладке".

"Я не могу оценить это, и это не входит в мои задачи", — добавил Альтмайер.

Вопрос о том, будет ли завершен "Северный поток 2", возможно, будет решен в следующие 12 месяцев, заявил, выступая на 25-ой конференции "Потсдамские встречи", добавил глава ведомства. Экологи не согласны с решением регулятора по "Северному потоку-2"

"Вопрос о завершении или незавершении "Северного потока 2" является одним из тех, которые, возможно, будут решены в следующие 12 месяцев", — сказал министр. Он отметил, что правительство ФРГ "успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи".

Кроме того, Петер Альтмайер призвал все стороны "придерживаться своих обязательств" по проекту газопровода "Северный поток 2".

"Этот проект ("Северный поток 2"), с одной стороны, частно-коммерческий… Но с другой стороны, это проект, который очень сильно ассоциируется с политическими вызовами и проблемами. Поэтому мне было очень важно, чтобы мы параллельно с развитием "Северного потока 2" также гарантировали транзит газа через Украину. Мы два года назад, в 2019 году приняли общий пакет, и я считаю, что мы все также должны придерживаться своих обязательств", — сказал министр, выступая на 25-ой конференции "Потсдамские встречи".