МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Перспективы экономического и энергетического сотрудничества России и Германии в рамках энергоперехода во многом будут зависеть от того, как сложится судьба "Северного потока 2", заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный. В Германии рассказали, от чего зависит завершение "Северного потока-2"

Энергопереход объективно создает новые возможности для развития экономического и энергетического сотрудничества РФ и Германии, подчеркнул он, выступая онлайн на XXV Потсдамских встречах. "Однако, для того, чтобы… взаимовыгодные альянсы и проекты состоялись, необходимо уважение и доверие партнеров друг к другу, которое сегодня подвергается эрозии в связи с политическим кризисом", — сказал Завальный, слова которого приводятся в сообщении РГО.

"Можно ли вкладываться в сложные, долгосрочные, инвестиционно емкие проекты (а все, что связано с новой энергетикой, новыми технологиями — именно такое), если ты не можешь быть уверен в том, что они не попадут под политически инспирированные санкции, не станут мишенью в политической борьбе и нечестной глобальной конкуренции? Именно такой мишенью стал "Северный поток 2". И от того, как сложится его судьба, во многом будут зависеть перспективы и возможности нового экономического сотрудничества", — отметил Завальный.

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, в условиях отказа от атома и угля, ожидаемого прекращения экспорта газа из Нидерландов, общего снижения добычи газа в Европе, Германия и другие европейские страны будут нуждаться в увеличении поставок газа из России как минимум в горизонте ближайших двух десятилетий. "Газпром" поделился планами по строительству новых трубопроводов в Европу

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.