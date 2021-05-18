В Госдуме оценили влияние "Северного потока-2" на отношения России и ФРГ
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Перспективы экономического и энергетического сотрудничества России и Германии в рамках энергоперехода во многом будут зависеть от того, как сложится судьба "Северного потока 2", заявил председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный.
Энергопереход объективно создает новые возможности для развития экономического и энергетического сотрудничества РФ и Германии, подчеркнул он, выступая онлайн на XXV Потсдамских встречах. "Однако, для того, чтобы… взаимовыгодные альянсы и проекты состоялись, необходимо уважение и доверие партнеров друг к другу, которое сегодня подвергается эрозии в связи с политическим кризисом", — сказал Завальный, слова которого приводятся в сообщении РГО.
"Можно ли вкладываться в сложные, долгосрочные, инвестиционно емкие проекты (а все, что связано с новой энергетикой, новыми технологиями — именно такое), если ты не можешь быть уверен в том, что они не попадут под политически инспирированные санкции, не станут мишенью в политической борьбе и нечестной глобальной конкуренции? Именно такой мишенью стал "Северный поток 2". И от того, как сложится его судьба, во многом будут зависеть перспективы и возможности нового экономического сотрудничества", — отметил Завальный.
По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, в условиях отказа от атома и угля, ожидаемого прекращения экспорта газа из Нидерландов, общего снижения добычи газа в Европе, Германия и другие европейские страны будут нуждаться в увеличении поставок газа из России как минимум в горизонте ближайших двух десятилетий.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.
https://1prime.ru/gas/20210518/833693476.html