БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Кремль считает позитивным сигналом отмену санкций против Nord Stream 2

Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.

"Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", — сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.