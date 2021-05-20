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Меркель высказалась об отмене санкций США против Nord Stream 2
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Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер... ПРАЙМ, 20.05.2021
германия, сша, ангела меркель, nord stream 2 ag, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сделал шаг навстречу ФРГ в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", Берлин и Вашингтон продолжат диалог по проекту и отношениям к РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.
"Конечно, президент Байден сделал шаг нам навстречу в связи с конфликтом по "Северному потоку 2", где наши взгляды различаются, но в связи с чем мы продолжим разговор, также о необходимых общих позициях в отношениях к России", — сказала Меркель в телеинтервью, которое транслирует телеканал WDR.