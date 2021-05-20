МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Изменение позиции США по санкциям против "Северного потока 2" не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать при завершении проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль считает позитивным сигналом отмену санкций против Nord Stream 2

Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.

"Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект. Это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать", — сказал Песков журналистам на вопрос о том, есть ли практическое значение решения США.

"Вы знаете, что проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также международные партнеры по этом проекту, убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. И конечно, продолжение этого проекта, а также его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран — участниц этого проекта", — сказал Песков. Госдеп подтвердил, что не вводит санкции против "Северного потока-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в политическом контексте, т.к. это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.