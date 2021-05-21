СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Завершено присоединение Крыма к газотранспортной системе России, что значительно повысило надежность обеспечения полуострова голубым топливом, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Крыму повышают тарифы на газ и электроэнергию

"В сфере нефтегазового комплекса завершено строительство последнего, девятого этапа магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Таким образом, завершено присоединение газотранспортной системы Крыма к материковой газотранспортной системе. Это значительно повысило надежность обеспечения Крыма газом", — сказал Аксенов, выступая с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.

По его словам, на сегодня уровень газификации республики составляет 77%, что выше среднероссийского показателя в 70%.

Газопровод "Кубань — Крым" был запущен в конце декабря 2016 года.