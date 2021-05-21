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https://1prime.ru/gas/20210521/833721550.html
Крым завершил присоединение к газотранспортной системе России
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Завершено присоединение Крыма к газотранспортной системе России, что значительно повысило надежность обеспечения полуострова голубым топливом, сообщил глава республики Сергей... ПРАЙМ, 21.05.2021
газотранспортная система, газ, крым, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Завершено присоединение Крыма к газотранспортной системе России, что значительно повысило надежность обеспечения полуострова голубым топливом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В сфере нефтегазового комплекса завершено строительство последнего, девятого этапа магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Таким образом, завершено присоединение газотранспортной системы Крыма к материковой газотранспортной системе. Это значительно повысило надежность обеспечения Крыма газом", — сказал Аксенов, выступая с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.
По его словам, на сегодня уровень газификации республики составляет 77%, что выше среднероссийского показателя в 70%.
Газопровод "Кубань — Крым" был запущен в конце декабря 2016 года.