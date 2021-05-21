БРЮССЕЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. США решением по приостановке санкций против "Северного потока 2" хотят улучшить отношения с Россией и сохранить свое лицо, считает глава Европейского общества инженерного образования профессор Самюэль Фурфари. Украина просит США остановить строительство "Северного потока-2"

По мнению эксперта, противодействовать строительству и запуску газопровода "Северный поток 2" изначально было бессмысленно и нелепо. "Ястребы из обеих партий в конгрессе (США), которые пытались уговорить Германию отказаться от проекта, зашли слишком далеко, и Джо Байден (президент США) это знает. Можно сказать, что США понимают, что их жесткий подход, который можно назвать шантажом, не принесет ожидаемого результата со стороны правительства Германии", — сказал он РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, являясь дипломатом и еврофилом, понимает, что у США гораздо больше шансов продать свой СПГ европейцам, нежели навязывая его, заставить Германию потерять миллиарды евро, уже вложенные в почти завершенный трубопровод.

"США стараются не потерять лицо, но отказываются от санкций. Это единственная важная часть сообщения", — сказал собеседник агентства, комментируя слова руководства США о том, что Вашингтон по-прежнему категорически против проекта Nord Stream. В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно

Принятое решение может способствовать улучшению дипломатических отношений между Россией и США, полагает эксперт. "Это (санкции — ред.) было большим камнем преткновения, который можно было бы устранить, указав, что Вашингтон делает шаг вперед в улучшении дипломатических отношений с Москвой", — отметил Фурфари.

"Газ — это энергия будущего. Эта ссора больше связана с геополитикой, чем с газовым рынком. Европа находится в процессе создания интегрированного газового рынка. Теперь, когда нет больше абсолютного противодействия со стороны США, Nordstream 2 будет завершен самое большее через несколько месяцев. Рациональность всегда выходит на первый план. Это коммерческий проект, и он должен быть завершен", — заключил эксперт.

США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта.

Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой — реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.