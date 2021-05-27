МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. "Газпром" ждет роста добычи газа в 2021 году на 11,7% по сравнению с прошлогодним показателем, до 506,5 миллиарда кубометров, следует из презентации компании. "Лукойл" ожидает добычу нефти примерно на уровне 2020 года

Отмечается, что в 2020 году добыча газа "Газпрома" составила 453,5 миллиарда кубометров.