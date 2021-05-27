"Газпром" ждет роста добычи газа в 2021 году на 11,7%
https://1prime.ru/gas/20210527/833771764.html
Регулирование интернета
Google получил штраф на 3,5 миллиона рублей за ссылки на закрытые ресурсы
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Назван способ спасения от грядущего кризиса
Пандемия коронавируса
В центре Гамалеи не исключают отказа от масок для привитых "Спутником V"
Курсы валют
Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,66 рубля
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Austrian Airlines отменили рейс в Москву, проходящий над Белоруссией
Торги
Индекс РТС поднялся выше 1600 пунктов, индекс Мосбиржи обновляет максимум
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Член Бундестага: ФРГ в обмен на "Северный поток 2" пойдет США на уступки
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Россиянам рассказали, кто и как может следить за ними в Instagram
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Цены выросли на фоне сокращения запасов нефти и бензина в США
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"Аэрофлот" впервые привлек кредит с привязкой к ESG-рейтингу
https://1prime.ru/gas/20210527/833771764.html
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