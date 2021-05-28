2021-05-28T16:58:54+03:00
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Подсчитана экономия "Газпрома" при полной загрузке "Северного потока-2"
Газ
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"Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке 2" — не менее 1 миллиарда долларов в год, сообщил заместитель... ПРАЙМ, 28.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке 2" — не менее 1 миллиарда долларов в год, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.
"При условии полной загрузки трубопроводов "Турецкий поток" за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 миллионов долларов в год. На платежах за транспортировку "Северный поток", также при условиях полной загрузки, сэкономит нам не менее 1 миллиарда долларов в год", — сказал он в ходе телефонной конференции, отвечая на вопросы о "Турецком потоке" и "Северном потоке 2".
"В отношении "Северного потока 2" пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", — отметила в свою очередь представитель департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.