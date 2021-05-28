МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке 2" — не менее 1 миллиарда долларов в год, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников. "Газпром" ожидает роста загрузки "Турецкого потока"

"При условии полной загрузки трубопроводов "Турецкий поток" за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 миллионов долларов в год. На платежах за транспортировку "Северный поток", также при условиях полной загрузки, сэкономит нам не менее 1 миллиарда долларов в год", — сказал он в ходе телефонной конференции, отвечая на вопросы о "Турецком потоке" и "Северном потоке 2".

"В отношении "Северного потока 2" пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", — отметила в свою очередь представитель департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.