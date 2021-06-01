МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации РФ на заседании в среду намерен рассмотреть закон о бесплатном проведении газа до земельных участков потребителей, сообщили РИА Новости в комитете СФ по экономической политике. Госдума приняла закон о бесплатном газопроводе до границ участка

Государственная Дума на заседании во вторник приняла во II и III чтениях законопроект о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков граждан.

"Планируется, что закон о бесплатном подключении газа до границ участка сенаторы рассмотрят на пленарном заседании в среду", — сказал собеседник агентства.