2021-06-01T13:13:00+03:00
2021-06-01T13:14:03+03:00
2021-06-01T13:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210601/833811623.html
Совфед намерен в среду рассмотреть закон о газопроводе до границ участка
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет Федерации РФ на заседании в среду намерен рассмотреть закон о бесплатном проведении газа до земельных участков потребителей, сообщили РИА Новости в комитете СФ по... ПРАЙМ, 01.06.2021
газификация, совфед, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83381/16/833811610.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811610.jpg
https://1prime.ru/images/83381/16/833811609.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811609.jpg
https://1prime.ru/images/83381/16/833811603.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83381/16/833811603.jpg
https://1prime.ru/gas/20210601/833811338.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации РФ на заседании в среду намерен рассмотреть закон о бесплатном проведении газа до земельных участков потребителей, сообщили РИА Новости в комитете СФ по экономической политике.
Государственная Дума на заседании во вторник приняла во II и III чтениях законопроект о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков граждан.
"Планируется, что закон о бесплатном подключении газа до границ участка сенаторы рассмотрят на пленарном заседании в среду", — сказал собеседник агентства.