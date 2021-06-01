БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Россия использует трубопровод "Северный поток 2" в качестве "козыря", заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США. В Польше потребовали от ФРГ компенсации за "Северный поток–2"

Как считает Зеленский, Россия все время "придумывает новые темы", чтобы отодвинуть на задний план обсуждение "аннексии Крыма". "Агрессия в Донбассе была организована, чтобы все забыли о Крыме", — заявил он.

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

По мнению Зеленского, чтобы добиться амнистии для ополченцев "в занятой области, чтобы контролировать будущие местные выборы, нужно повышать ставки". "И в этой игре "Северный поток 2" на данный момент — козырь", — заявил президент.

По словам Зеленского, в руках России "настоящий флеш-рояль" (самая выигрышная комбинация в покере), и её частично поддерживает Европа.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.