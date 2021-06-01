БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. В Вашингтоне в настоящее время проходят переговоры между ФРГ и администрацией США по "Северному потоку 2", есть интерес к поиску общего пути, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств НАТО. Зеленский назвал "Северный поток-2" российским "козырем"

"Как вы знаете, сейчас проходят переговоры между правительством ФРГ и администрацией в Вашингтоне, мы не только приняли к сведению решение в Вашингтоне и комментарии президента (США Джо) Байдена по данной теме, но и подчеркнули, что у нас есть интерес к поиску общего пути (для решения — ред.)", — сказал министр.

Он добавил, что "сейчас это является предметом обсуждений в Вашингтоне".

Министр выразил уверенность в том, что "путь удастся найти, что это будет непросто и, возможно, не с сегодня на завтра, но мы выступаем за диалог с ответственными лицами в Вашингтоне, как это было в прошлом, и намерены продолжать это". Один из спонсоров кампании Байдена мог быть лоббистом Nord Stream 2

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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