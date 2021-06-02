БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергает санкции США против газопровода "Северный поток 2", следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) — бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно нему, 75% отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока 2", только 17% считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока 2" поддерживают в том числе избиратели оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.

При этом почти две трети (62%) немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией, речь идет о прежде всего о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.

Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года. Проблема с полетами между Россией и Германией решена

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США