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Запрос немецких экологов не остановит работы на "Северном потоке 2"
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Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и... ПРАЙМ, 02.06.2021
экология, германия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).
"Нет", — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, означает ли запрос экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), что строительные работы на проекте будут остановлены автоматически.
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) ранее заявили, что подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям".