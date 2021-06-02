БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на "Северном потоке 2", заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH). Власти Германии рассказали, когда разрешат рейсы российских авиакомпаний

"Нет", — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, означает ли запрос экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), что строительные работы на проекте будут остановлены автоматически.

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) ранее заявили, что подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата. Согласно требованиям DUH, строительство должно быть остановлено на некоторое время для проведения проверки на соответствие проекта "климатическим целям".