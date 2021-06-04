С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Европа вряд ли примет решение об остановке газопровода "Ямал-Европа", это будет "выстрелом себе в ногу", заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак высказался об угрозах ЕС против "Ямал-Европа"

"Это выстрел в ногу будет себе. Газопровод "Ямал-Европа" — это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, который обеспечивает, в первую очередь, поставки газа для европейских потребителей. Более 30 миллиардов кубических метров газа ежегодно по этому газопроводу поставляется в Европу, поэтому, на мой взгляд, это просто нецелесообразно, и вряд ли, наверное, наши коллеги будут такие решения принимать", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России.

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.