С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" почти достроен, несмотря на сильное сопротивление США, заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

"Я хочу однозначно подчеркнуть, что "Северный поток 2" имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию. Это, на взгляд и германской, и европейской сторон, подчеркивает или даёт нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон. Этот проект сейчас, видимо, завершён или почти завершён, несмотря на то, что сопротивление США было очень сильным и было связано с угрозой европейской суверенности", — сказал он, выступая на ПМЭФ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Ранее сообщалось. что "Северный поток-2" начнут тестировать уже на следующей неделе