С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Австрийская OMV, партнер "Газпрома" по "Северному потоку 2", не ожидает, что для реализации проекта потребуются дополнительные средства в связи с задержками в строительстве, заявил журналистам на ПМЭФ глава компании Райнер Зеле. В OMV рассказали, как повысить востребованность "Северного потока-2"

"Мы не ожидаем, что компании (Nord Stream 2 AG, оператору проекта — ред.) потребуются дополнительные денежные вливания", — сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что Nord Stream 2 AG потребуется больше средств на проект "Северный поток 2" в связи с задержками в строительстве.

Зеле также напомнил, что после завершения строительства проекта потребуются еще время на пусконаладку газопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.