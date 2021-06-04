Захарова прокомментировала завершение первой нитки "Северного потока-2"
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока 2" завершена.
"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло — кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", — написала Захарова в Telegram.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/gas/20210604/833852618.html