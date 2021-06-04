МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Работа по укладке первой нитки газопровода "Северный поток 2" завершена не назло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо России и стран-участниц проекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к заполнению газом

Президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что работа по укладке первой нитки "Северного потока 2" завершена.

"Не скрою, долгожданная новость. Всем злопыхателям назло — кто-то добавит. Но я добавлю другое: не на зло кому-то, как считают в Вашингтоне, а на благо нашей страны и государств-участников проекта", — написала Захарова в Telegram.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее финансовые партнеры "Газпрома" заявили, что завершили финансирование проекта "Северный поток 2".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.