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Правительство рассчитывает, что доля России на рынке СПГ возрастет до 20%
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа возрастет до 20%. "Речь идет о перспективном растущем рынке с... ПРАЙМ, 07.06.2021
мировая торговля, спг, михаил мишустин, правительство рф, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа возрастет до 20%.
"Речь идет о перспективном растущем рынке с большим объемом потребления энергоресурсов. Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о развитии инфраструктуры для поставок СПГ.