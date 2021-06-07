МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что доля России на мировом рынке сжиженного природного газа возрастет до 20%. Правительство подготовилось к возможному росту цен на продукты

"Речь идет о перспективном растущем рынке с большим объемом потребления энергоресурсов. Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы расширить свои поставки на этом направлении и занять там прочные позиции. Рассчитываем, что в итоге доля России на мировом рынке возрастет до 20%", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, говоря о развитии инфраструктуры для поставок СПГ.