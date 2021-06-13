МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль считает, что газ на Украине существенно подорожает, а газохранилища потеряют привлекательность, если Россия прервёт транзит через Украину. Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждает Зеркаль, если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальным реверсом, когда идет обмен газа, и так работают во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", — цитирует советницу министра энергетики Украины сайт телеканала "Украина 24".

Напомним, что Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения срока действия предыдущего контракта.