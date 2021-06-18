ЛУГАНСК, 18 июн — ПРАЙМ. Взрыв с последующим возгоранием произошел на газопроводе в центре Луганска, сообщили в "Луганскгазе", информацию о пострадавших или жертвах в компании не сообщили.

"Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект",- сообщает пресс-служба ГП "Луганскгаз".

По данным пресс-службы, по состоянию на 6.30 пламя удалось погасить, специалисты компании незамедлительно приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.

"На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается", — уточнили в пресс-службе.

Как передает корреспондент РИА Новости, на месте работают газовая служба, МЧС и правоохранители. Место происшествия оцеплено, близлежащий путепровод перекрыт.