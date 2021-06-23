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https://1prime.ru/gas/20210623/834011449.html
США считают "Северный поток-2" опасным для Европы
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США по-прежнему считают "Северный поток 2" опасным для европейской энергетики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко... ПРАЙМ, 23.06.2021
сша, газ, газопровод, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. США по-прежнему считают "Северный поток 2" опасным для европейской энергетики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, на которой стороны обсудили проект газопровода.
После переговоров глава МИД ФРГ сообщил, что Германия готова внести вклад в то, чтобы "Северный поток 2" не использовался против интересов Украины.