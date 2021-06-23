МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. США по-прежнему считают "Северный поток 2" опасным для европейской энергетики, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, на которой стороны обсудили проект газопровода.

После переговоров глава МИД ФРГ сообщил, что Германия готова внести вклад в то, чтобы "Северный поток 2" не использовался против интересов Украины.