БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостановил санкции против компании-оператора "Северного потока 2", поскольку строительство газопровода уже почти полностью завершено. Инвестор "Северного потока—2" ответил США на заявление про "грязный газ"

"Строительство трубопровода было начато еще в 2018 году. Когда мы пришли к власти в январе этого года, трубопровод был уже завершен на 90%", — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос в интервью изданию Spiegel.

"Почти полное окончание строительства трубопровода — это факт. Поэтому нам пришлось рассмотреть, как наилучшим образом использовать ту плохую ситуацию, которая нам досталась", — добавил госсекретарь США.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". Более 40% немцев поддержали запуск "Северного потока-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.