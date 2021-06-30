2021-06-30T13:47:12+03:00
2021-06-30T13:47:12+03:00
2021-06-30T13:47:12+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210630/834072729.html
Стало известно, что позволит избежать завышения потребительких цен на газ
Газ
Новости
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Разрабатываемый в правительстве новый типовой договор по газицикации частных домов позволит избежать завышения цен, сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. ПРАЙМ, 30.06.2021
газификация, цены на газ, газ, владимир путин, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Разрабатываемый в правительстве новый типовой договор по газицикации частных домов позволит избежать завышения цен, сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.