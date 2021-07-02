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Украине предрекают серьезные проблемы с газом этой зимой
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Предстоящей зимой Украину ждут большие проблемы с газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз экс-министра ЖКХ страны Алексея Кучеренко, который прозвучал в эфире... ПРАЙМ, 02.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Предстоящей зимой Украину ждут большие проблемы с газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз экс-министра ЖКХ страны Алексея Кучеренко, который прозвучал в эфире телеканала "Первый независимый".
Эксперт подчеркнул, что на данный момент "Газпром" не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому, отметил он, европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что страну зимой ждут большие проблемы с газом.
"У нас половина газа — украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет", — констатировал Кучеренко.
Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.