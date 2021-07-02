МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Предстоящей зимой Украину ждут большие проблемы с газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз экс-министра ЖКХ страны Алексея Кучеренко, который прозвучал в эфире телеканала "Первый независимый". "Газпром" приблизился к историческому рекорду по экспорту газа

Эксперт подчеркнул, что на данный момент "Газпром" не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона. Поэтому, отметил он, европейцы паникуют, цены на газ высокие, несмотря на летний сезон, а украинская власть совершенно не думает о том, что страну зимой ждут большие проблемы с газом.

"У нас половина газа — украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет", — констатировал Кучеренко.

Ранее стало известно, что "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.