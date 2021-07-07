МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство России рекомендовало властям регионов подготовить меры поддержки для населения, направленные на осуществление мероприятий по газификации внутри участка домовладения, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак.

"Мы собрали информацию о тех мерах поддержки, которые действуют в субъектах РФ гражданам. Более чем в 30 субъектах предусмотрены меры поддержки отдельным категориям граждан на строительство сетей внутриземельного участка, на покупку газового оборудования. В основном, это либо оказание материальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан, либо субсидирование процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на строительство газовых сетей", — сказал Новак. Пойдут на все: "Газпром" придумал, как заставить Европу "прогнуться"

"Мы всем субъектам рекомендовали подготовить аналогичные меры поддержки, в том числе за счет тех средств, которые у субъекта РФ были запланированы для реализации мероприятий по газификации и которые в соответствии с изменением системы взаимоотношений сегодня у них высвобождаются", — добавил он.

Такую поддержку правительство рекомендовало направлять на приобретение гражданами газоиспользующего оборудования, либо проведение внутри участка сетевой инфраструктуры. "Будем мониторить в рамках федерального штаба реализацию этих мер", — заключил Новак.