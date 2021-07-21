КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Сделка между США и ФРГ по проекту "Северный поток 2" будет рамочной, договоренностей о больших инвестициях в Украину ждать не стоит, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко. В США увидели угрозу в соглашении с Германией по "Северному потоку-2"

Во вторник СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

"Сделка будет чисто рамочной — общие фразы об энергетической безопасности Украины, о недопущении энергетического шантажа со стороны России… Украина если там и будет упоминаться, то опосредованно", — сказал Охрименко. При этом, по мнению эксперта, США и ФРГ в конечном итоге все же не удастся повлиять на РФ.

Охрименко считает, что сделка в первую очередь будет касаться договоренностей между ФРГ и США по поводу поставки американского сжиженного газа. США сказали Украине помолчать по поводу "Северного потока-2"

Эксперт также уверен, что не будет серьезных договоренностей и о больших инвестициях в Украину. "Это не более чем рамочные разговоры, даже не договоренности", — отметил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.