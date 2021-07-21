КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Киев рассчитывает прояснить позиции США и ФРГ по "Северному потоку 2" в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил в среду советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. В Киеве высказались о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что США попросили Украину не критиковать будущую сделку с ФРГ по проекту газопровода.

"Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", — сказал Подоляк, комментируя статью интернет-изданию LIGA.net.

Он добавил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта в том виде, каким его видит РФ. Подоляк заявил, что российский газопровод угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".

"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ", — заявил он.

При этом Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции. США сказали Украине помолчать по поводу "Северного потока-2"

Ранее СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.

Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.