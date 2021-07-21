КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле, комментируя подготовку соглашения с ФРГ по "Северному потоку 2" заявил, что о нем объявят очень скоро, стороны близки к завершению. Госдеп США обсудил с Украиной опасения по "Северному потоку-2"

"Это (объявление о соглашении — ред.) будет очень скоро, мы близки к завершению. Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", — сказал Шолле в интервью изданию "РБК-Украины", опубликованному в среду.

США и ФРГ работают над тем, чтобы Украина после запуска "Северного потока 2" оставалась транзитной страной не только в ближайшие год-два, но и в более далеком будущем, добавил Штолле.

"Конечно, я хотел бы, чтобы "Северный поток 2" не был столь близок к завершению строительства, как он есть, но у нас все равно есть рычаг давления на Россию. Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной… не только в ближайшие год-два, а намного дольше, как и над помощью Украине в развитии зеленой энергетики", — отметил советник Госдепа.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.