МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Администрацию Джо Байдена раскритиковали за договоренности с Германией по "Северному потоку 2" и в американских СМИ, и в Конгрессе: по мнению СМИ, соглашение "обескураживает своей слабостью", а представители обеих партий винят президента в создании "преимуществ для РФ за счет Украины".

Названы варианты немецкой помощи Украине по сделке с США совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Две предыдущие администрации США выступали против "Северного потока 2" и пытались остановить проект с помощью международного давления и санкций.

Однако, как отмечают многие американские СМИ, у администрации Байдена больше не было возможности выступать против "Северного потока 2", поскольку его строительство практически завершено. Как указывает New York Times, это решение "фактически стало признанием того, что проект трубопровода слишком далеко продвинулся, чтобы его остановить".

Кроме того, по мнению издания, отношения с Германией слишком важны, чтобы ставить их под угрозу.

Газета Wall Street Journal также подчеркивает, что Байден хочет использовать тесные отношения с европейскими странам для противодействия России и Китаю. Байдена обвинили в создании "преимуществ" для России после сделки с ФРГ

Как отмечает директор по исследованиям Европейского совета по международным делам Джереми Шапиро, "администрация Байдена признает, что у Соединенных Штатов есть более важные внешнеполитические проблемы, чем далекий трубопровод, не последней из которых является геополитическая конкуренция с Китаем". "Эти проблемы требуют прочного союза с такими партнерами, как Германия", — приводит его слова Washington Post.

ПОБЕДА РОССИИ

По мнению New York Times, Байден хочет преподнести соглашение с Германией как дипломатическую победу и защиту интересов Польши и Украины, которые могут пострадать в финансовом плане.

По соглашению Германия должна назначить спецпосланника для помощи Украине в переговорах с РФ по транзиту газа после 2024 года. Однако, как отмечает Wall Street Journal, неизвестно, захочет ли Россия после запуска "Северного потока 2" платить Киеву за транзитный коридор, в котором больше не нуждается. Политолог назвал причину уступки США по "Северному потоку-2"

В другой статье Wall Street Journal вообще называет это соглашение "крупной стратегической победой" России "за чет "Украины". "Сделка с Германией обескураживает своей слабостью", — говорится в статье.

По мнению газеты, во внешней политике Байдена вырисовывается "тревожная картина": официальные лица говорят жестко, а затем прибегают к малозначимым дипломатическим мерам.

Газета также пишет, что "слышит", как в Кремле смеются над обещанием Берлина ввести санкции в будущем, если РФ будет использовать газ как оружие.

"США и Германия говорят, что они попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?" — продолжает Wall Street Journal.

Как отмечает Washington Post, чтобы сгладить ситуацию, в Киев во вторник отравился советник госдепартамента Дерек Шолле. После этого он посетит Польшу, где также негативно воспринимают "Северный поток 2".

Кроме того, Белый дом объявил в среду о встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, на ней, по мнению СМИ, будет подниматься тема энергетики.

"КАПИТУЛЯЦИЯ БАЙДЕНА"

Администрацию Байдена резко раскритиковали за соглашение как в Республиканской партии, так и в его собственной Демократической. Представители обоих партий винят президента в создании "преимуществ для РФ за счет Украины", пишет газета Politico.

"Мне это не нравится… Меня это не устраивает с точки зрения политики в отношении России, изменения климата", — приводит издание слова сенатора-демократа Тима Кейна.

Еще один представитель Демократической партии, сенатор Джинн Шахин заявила, что "скептически относится к тому, что (соглашения) будет не достаточно, когда ключевой игрок — Россия — откажется играть по правилам". В США назвали свою цель в контексте "Северного потока-2"

"Как только (трубопровод) будет запущен, появятся факторы уязвимости… Я всегда считал, что мы должны это остановить. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда будет очень сложно предотвратить его использование", — заявил сенатор демократ Бен Кардин.

Представители Республиканской партии также критично отнеслись к соглашению, обвинив Байдена в "капитуляции".

Так, влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз назвал сделку между ФРГ и США "знаковой геополитической ошибкой". "Российские диктаторы через десятки лет будут получать миллиарды долларов каждый год от подарка Джо Байдена", — заявил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.