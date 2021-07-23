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2021
https://1prime.ru/gas/20210723/834280905.html
Песков высказался о будущем транзита российского газа через Украину
Газ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по будущему транзита российского газа через Украину могут быть только коммерческими. ПРАЙМ, 23.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по будущему транзита российского газа через Украину могут быть только коммерческими.