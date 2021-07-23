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2021-07-23T12:17:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210723/834280905.html

Песков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

Газ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по будущему транзита российского газа через Украину могут быть только коммерческими. ПРАЙМ, 23.07.2021

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