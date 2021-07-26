МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ ожидает, что около 60% домовладений из почти 4 миллионов, потенциально попадающих под программу ускоренной социальной догазификации, подадут заявки и получат газ в 2021-2022 годах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Новак рассказал о ходе газификации регионов

"Есть общее понимание, что максимально недогазифицированно окало 4 миллионов домовладений в 36 тысячах населенных пунктах. Но точно не все пойдут с заявками. Мы ожидаем, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет от потенциального количества", — сказал Новак, уточнив, что это экспертные оценки, конечная цифра может варьироваться.

По его словам, с 21 апреля по настоящий момент уже исполнено около 20 тысяч заявок на догазификацию. При этом одновременно идет работа по совершенствованию нормативной базы, выстраиванию общей системы взаимодействия на основе новой модели газификации. В частности, недавно был создан единый оператор газификации, которым стала "Газпром газификация", идет работа над созданием региональных операторов.

"Я на прошлом штабе (по газификации, 14 июля — ред.) дал поручение, чтобы в течение двух недель субъектами были приняты нормативные акты по утверждению региональных операторов газоснабжения", — сказал вице-премьер. Он добавил, что работа по догазификации в субъектах, где ответственными за этот процесс будут региональные операторы, все равно уже идет.

Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации.

Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

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