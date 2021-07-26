МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали факельное выгорание на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, сообщает МЧС РФ.

Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. Позднее пресс-служба краевого управления МЧС сообщила, что на месте разгерметизации газопровода происходит факельное выгорание, спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия.

"В 21:00 (мск) факельное горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности", — говорится в сообщении.