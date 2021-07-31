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Конгресс США запретит отказ от санкций против "Северного потока-2"
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Законопроект, одобренный палатой представителей конгресса США, предполагает лишение главы государства права на отказ от санкций против "Северного потока-2", пишет РИА Новости. В... ПРАЙМ, 31.07.2021
северный поток - 2, санкции, джо байден, конгресс сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Законопроект, одобренный палатой представителей конгресса США, предполагает лишение главы государства права на отказ от санкций против "Северного потока-2", пишет РИА Новости.
В американском конгрессе был принят законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, отметил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.
Автором поправки о невозможности отменить санкции против "Северного потока-2" стала парламентарий Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, рассказало агентство.
"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — отметила Каптур.
Законопроект о финансировании Госдепартамента также включает предложение об увеличении финансовой помощи Украине до 481,5 миллиона долларов, прокомментировали в посольстве Украины в Вашингтоне.