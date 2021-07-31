МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Законопроект, одобренный палатой представителей конгресса США, предполагает лишение главы государства права на отказ от санкций против "Северного потока-2", пишет РИА Новости. В Дании призвали превратить "Северный поток—2" в пиррову победу России

В американском конгрессе был принят законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, отметил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

Автором поправки о невозможности отменить санкции против "Северного потока-2" стала парламентарий Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур, рассказало агентство.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", — отметила Каптур.

Законопроект о финансировании Госдепартамента также включает предложение об увеличении финансовой помощи Украине до 481,5 миллиона долларов, прокомментировали в посольстве Украины в Вашингтоне.











