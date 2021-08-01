МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока-2" в случае "агрессивных действий" против Украины, сообщило РИА Новости. Враги "Северного потока-2" стремительно проигрывают в Германии

"Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры со стороны Европейского союза", — заявил Лашет, слова которого приводит немецкое издание Zeit.

По словам политика, таким образом планируется оградить Россию от использования трубопровода "в качестве геополитического оружия".

"Суверенитет и безопасность Украины должны быть приоритетом внешней политики Германии", — подчеркнул лидер ХДС, по мнению которого заключенное между США и ФРГ соглашение по "Северному потоку 2" дает "инструмент", с помощью которого можно будет "привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия". В Германии допустили возможность приостановки "Северного потока-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.