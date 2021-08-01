МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. За предыдущие пару недель вокруг украинского "Нафтогаза" разразилось сразу несколько скандалов. Как пишет РИА Новости в своем материале, в последние годы это в принципе не редкость, но сейчас пошло совсем уж кучно.

Итак, за достаточно короткий промежуток времени стало известно о том, что:

подконтрольный Западу наблюдательный совет (НС) решил авансом выплатить членам правления премии размером в десятки миллионов гривен по итогам успешной работы в… 2021 году;

прибыльность компании в первом квартале нынешнего года является "нарисованной";

контролируемая Дмитрием Фирташем компания "Йе Энергия" часть купленного у "Нафтогаза" по низкой цене газа для продажи бытовым потребителям спокойно продала промышленным;

финансовый план "Нафтогаза" на 2021-й совершенно парадоксален.

"Рост количества скандалов не должен удивлять. "Нафтогаз" на сегодня выполняет лишь функцию финансового пылесоса, обескровливающего украинскую экономику, с одной стороны, и удовлетворяющего аппетиты части внешних кураторов и местных компрадоров — с другой. При этом возможности для последнего в рамках развала экономики сокращаются, а противоречия в стране, как следствие, усиливаются", — отмечает автор материала.

Наиболее издевательским скандалом выглядит решение НС "Нафтогаза", состоящего из западных пенсионеров и местных грантоедов. Итак, было решено выплатить в связи с положительными результатами работы за первое полугодие 2021 года членам правления Отто Ватерландеру, Петеру ван Дриле, Сергею Переломе и Ярославу Теклюку 126 миллионов гривен премии.

"Забавно, что решение было принято еще до окончания полугодия. Оно обязывает "Нафтогаз" применить механизм безотзывной банковской гарантии для выплаты этих сумм (в среднем по 1,2 миллиона долларов), а заодно и для выплаты выходного пособия в случае увольнения (по 0,8 миллиона долларов)", — отмечает автор.

Похоже, слил данные об очередных щедрых выплатах нужным людям действующий председатель правления Юрий Витренко, он находится в состоянии войны с НС.

Автор напоминает, что Витренко занял эту должность в результате настоящей спецоперации, в ходе которой от принятия решения о назначении главы "Нафтогаза" НС был устранен. "Это вызвало отповедь со стороны "семипосольщины", а потом послужило еще и главной целью визита главы Госдепартамента США Блинкена в Киев. В итоге члены НС остались на своих местах, но и Витренко пока должности не лишился — хотя антикоррупционная вертикаль власти, только формально являющаяся украинской, работает над этим вопросом", — отмечается в статье.

Тот же Витренко рассказал прессе некоторые результаты успешной работы руководителей "Нафтогаза" в январе-июне этого года.

В частности, в апреле, незадолго до увольнения предыдущего руководителя украинской монополии, "Нафтогазом" были подписаны контракты с предприятиями, поставляющими газ населению. Преследовалась цель зафиксировать цены в районе восьми-десяти гривен за кубометр, без учета доставки топлива, для населения при условии выбора бытовым потребителем неизменного в течение года тарифа (кто хотел сэкономить на летнем снижении цен и выбрал тариф "месячный", теперь платит почти по 14 гривен за кубометр — цена пошла в другую сторону).

"В числе газсбытов оказался и крупнейший на Украине поставщик газа для домохозяйств — подконтрольная Дмитрию Фирташу "Йе Энергия". И вот в контракте с "Йе Энергия" "Нафтогаз" "случайно" забыл указать, что передаваемый газ можно поставлять только населению. В результате в мае — июне пятая часть переданного "Йе Энергия" газа ушла промышленным потребителям — либо по рыночной цене, которая достигала 14-15 гривен за кубометр, либо по более низкой, но своим предприятиям", — отмечает автор.

В то еж время "Нафтогаз" продавал сырье газсбытам по разным ценам. Крупнейшему из них — компании "Йе Энергия" — по самой низкой — 7,42 гривны за кубометр.

"Еще веселее в контексте успешной работы правления выглядит информация Витренко о том, что прибыль "Нафтогаза" в размере 12,6 миллиарда гривен в первом квартале, о которой отчиталась компания, является никем не верифицированной и, по сути, дутой. На самом деле, как утверждает глава компании, имеет место огромный убыток — 105 миллиардов", — пишет автор.

Топ-менеджмент говорил тогда, что, во-первых, в финансовом результате "Нафтогаза" никак не отражено состояние предприятий теплокоммунэнерго. Суть тут в том, что "Нафтогаз" загонял эти предприятия в долги, навязывая им договора с фантастическими условиями и не менее фантастическими санкциями. Монопольному поставщику это сделать было несложно — что позволяло наращивать "бумажную" прибыль. Но в итоге загнало в глубокие долговые ямы едва ли не все предприятия теплокоммунэнерго, которые не могут быть распилены на металлолом, как многие другие предприятия, в силу наличия зимы.

"С учетом ведущейся драки за финансовые потоки новые разоблачения явно не за горами. А вот гражданам Украины, кроме наблюдения за этим зрелищем, нужно быть готовыми к любым сюрпризам с теплом и газом — особенно зимой", — подмечает журналист.