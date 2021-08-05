КИЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Украина не останется без газа после запуска Россией "Северного потока-2", у украинских властей есть стратегия энергетической безопасности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию "Новое время", опубликованном в четверг.

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности (после запуска "СП-2" — ред.), и мы все эти вопросы отрабатываем", сказал он.

Многие действия и заявления РФ обусловлены внутриполитическими причинами, например, выборами, намеченными на 19 сентября (выбору в Госдуму РФ 17-19 сентября — ред.), однако Украина не должна расслабляться, добавил Данилов.

"Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск", — заключил секретарь СНБО.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В Госдуме оценили петицию стран Евросоюза по "Северному потоку-2"

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения РФ не намерена отказываться от украинского транзита.

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