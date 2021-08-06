РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 авг — ПРАЙМ. Единые категории граждан, которым в регионах России будет оказываться помощь при газификации, будут определены в течение месяца, сообщил первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

В пятницу в хуторе Сухой Ростовской области состоялась торжественная церемония начала подачи газа.

По его словам, на сегодняшний день в 32 регионах России уже приняты меры поддержки отдельных категорий граждан при подключении к газу. Речь идет об установлении минимального необходимого набора оборудования для газификации и фиксированной стоимости на него.

"На прошлой неделе я с вице-премьером РФ (Александром) Новаком встречался, и мы договорились, что на федеральном уровне берем месяц на отработку данного вопроса: должны выйти на единые подходы, чтобы в каждом регионе эти категории (льготников) были одинаковы", — сказал Турчак.

Он добавил, что тем регионам, которым потребуется на эту поддержку федеральная помощь, она "будет изыскиваться".

Президент Владимир Путин подписал закон 11 июня о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.